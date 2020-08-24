"Чайка" подала апелляцию в РФС на отстранение спортивного директора клуба

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. "Чайка" из Ростовской области подала апелляцию в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) на решение отстранить спортивного директора клуба Олега Баяна на два года за ставки на матчи. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе клуба.

Баян был отстранен от футбольной деятельности 19 августа. Член комитета по этике Андрей Созин сообщил ТАСС, что у функционера был зарегистрирован аккаунт в одной из букмекерских компаний. Он делал ставки на различные международные соревнования, а также матчи чемпионата России. При этом доказательств того, что функционер делал ставки на матчи своей команды, нет.

"Жалоба на решение в отношении дисквалификации спортивного директора Олега Баяна в комитет по этике клубом сегодня отправлена, - сказал PR-директор "Чайки" Максим Кадаев. - Будем теперь ожидать ее рассмотрения в апелляционном комитете РФС. О сроках заседания нас пока не уведомляли".

"Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области была основана в 1997 году. Команда проводит второй сезон в Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После пяти туров текущего сезона клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав три очка.