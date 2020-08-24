Гулачи и Орбан вошли в состав сборной Венгрии на матч Лиги наций против команды России

ТАСС, 24 августа. Футболисты германского "Лейпцига" Петер Гулачи и Вилли Орбан вошли в состав сборной Венгрии на предстоящие матчи Лиги наций против команд России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

Голкипер Гулачи и защитник Орбан выступают за германский "Лейпциг", который в прошедшем сезоне Лиги чемпионов дошел до полуфинала, где уступил французскому "Пари Сен-Жермен" (0:3).