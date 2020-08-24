Гулачи и Орбан вошли в состав сборной Венгрии на матч Лиги наций против команды России

ТАСС, 24 августа. Футболисты германского "Лейпцига" Петер Гулачи и Вилли Орбан вошли в состав сборной Венгрии на предстоящие матчи Лиги наций против команд России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.
Голкипер Гулачи и защитник Орбан выступают за германский "Лейпциг", который в прошедшем сезоне Лиги чемпионов дошел до полуфинала, где уступил французскому "Пари Сен-Жермен" (0:3).
Помимо них в состав вошли вратари Денеш Дибус ("Ференцварош", Венгрия), Адам Ковачик ("МОЛ Фехервар", Венгрия); защитники - Ботонд Барат ("Гонвед", Венгрия), Барнабаш Беше ("Гавр", Франция), Эндре Ботка ("Ференцварош"), Атилла Фиола ("МОЛ Фехервар"), Михай Корхут ("Хапоэль" Беэр-Шева, Израиль), Адам Ланг ("Омония", Кипр), Атилла Салаи ("Аполлон", Кипр), Тамаш Пришкин ("Ференцварош"); полузащитники - Тамаш Чери ("Мезёкёвешд", Венгрия), Даниел Наздаг ("Гонвед"), Жольт Кальмар (ДАК 1904, Словакия), Адам Надь ("Бристоль Сити", Англия), Андраш Шафер (ДАК 1904), Давид Сигер ("Ференцварош"), Доминик Собослаи ("Зальцбург", Австрия); нападающие - Бенжамин Бабати ("Залаэгерсег", Венгрия), Неманья Николич ("МОЛ Фехервар"), Роланд Шаллаи ("Фрайбург", Германия), Кристиан Шимон ("Уйпешт", Венгрия), Адам Салаи ("Майнц", Германия), Адриан Сёке ("Хераклес", Нидерланды).
В группе 3 дивизиона B Лиги наций выступят сборные России, Сербии, Турции и Венгрии. Венгры примут российскую команду 6 сентября.