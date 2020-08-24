Московское "Динамо" будет проводить домашние матчи КХЛ со зрителями

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" будет проводить домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в присутствии зрителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Динамо".

"Старт продаж билетов - 1 сентября. Клуб не будет продавать абонементы, так как в этом сезоне не сможет обеспечить конкретных мест, которые владельцы абонементов занимали в прошлом сезоне. Как только все ограничения на посещение матчей будут сняты, владельцы абонементов получат приоритетную возможность выкупа абонементов", - говорится в заявлении.

О максимально допустимом количестве зрителей клуб сообщит позднее. "ВТБ-арена", где "Динамо" проводит домашние матчи, вмещает 10 900 человек.

Другие московские клубы ("Спартак" и ЦСКА) пока не сообщали о количестве зрителей на домашних матчах КХЛ. "Авангард", принимающий соперников в подмосковной Балашихе, выпустит в продажу по тысяче билетов на первые три домашние встречи.

С 27 по 29 августа на "ЦСКА-арене" пройдет предсезонный турнир "Кубок мэра Москвы", в котором примут участие московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также подмосковный "Витязь". На игры будет допускаться 10% зрителей.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом". "Динамо" проведет стартовую встречу на выезде с омским "Авангардом" 5 сентября. В первой домашней игре сезона бело-голубые 7 сентября примут "Спартак".