Бой российского боксера Бетербиева запланирован на 9 октября в Москве

Изначально поединок должен был состояться 28 марта в Канаде, позднее организаторы рассматривали вариант с проведением боя без зрителей в США. Однако 17 марта было объявлено, что поединок перенесен на неопределенный срок. В середине июля сообщалось, что бой планируется на 25 сентября в Екатеринбурге. Россиянин должен был встретиться с китайским боксером Мэн Фаньлуном.

"В итоге бой Бетербиева запланирован на 9 октября в Москве. Что касается соперника, то тут возможны изменения: мы находимся в переговорном процессе. Мы хотим провести шоу с болельщиками, ведь в столице уже разрешено проведение массовых мероприятий при ограниченном количестве зрителей. Будем следить за ситуацией. И сейчас идут переговоры по арене, пока нет конкретики", - сказал Кремлев.

Бетербиев владеет титулами Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. В предстоящем поединке 35-летний россиянин будет защищать только пояс IBF. В активе Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.