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Уайт: следующим соперником бойца Петра Яна должен стать Стерлинг

27-летний россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив 13 июля техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо

ТАСС, 24 августа. Американец Алджамейн Стерлинг, вероятнее всего, станет будущим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит в Twitter журналист Деймон Мартин.

"Скорее всего, следующим соперником [Яна] будет Стерлинг", - сказал Уайт.

27-летний россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив 13 июля техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Стерлинг одержал 19 побед и потерпел три поражения.

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