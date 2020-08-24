Уайт: следующим соперником бойца Петра Яна должен стать Стерлинг

ТАСС, 24 августа. Американец Алджамейн Стерлинг, вероятнее всего, станет будущим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит в Twitter журналист Деймон Мартин.
"Скорее всего, следующим соперником [Яна] будет Стерлинг", - сказал Уайт.
Dana White almost ready to FINALLY declare @funkmasterMMA next for @PetrYanUFC and the bantamweight title:— Damon Martin (@DamonMartin) August 23, 2020
“It’s more than likely going to be Sterling.”#UFCVegas7
27-летний россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив 13 июля техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Стерлинг одержал 19 побед и потерпел три поражения.