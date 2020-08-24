Уайт: следующим соперником бойца Петра Яна должен стать Стерлинг

ТАСС, 24 августа. Американец Алджамейн Стерлинг, вероятнее всего, станет будущим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит в Twitter журналист Деймон Мартин.

"Скорее всего, следующим соперником [Яна] будет Стерлинг", - сказал Уайт.