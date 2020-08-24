СМИ: Усэйн Болт заразился коронавирусом

ТАСС, 24 августа. Тест на коронавирус восьмикратного олимпийского чемпиона из Ямайки Усэйна Болта дал положительный результат. Об этом сообщила британская газета The Sun.
Болт, которому 21 августа исполнилось 34 года, прошел тестирование несколько дней назад, результат стал известен в понедельник. Сообщается, что спортсмен находится на самоизоляции.
Свой день рождения Болт отпраздновал на вечеринке в компании футболиста "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахима Стерлинга. Предположительно с ними был ямайский футболист Леон Бейли из немецкого "Байера" (Леверкузен).
Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, где 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).