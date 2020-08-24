СМИ: Усэйн Болт заразился коронавирусом

ТАСС, 24 августа. Тест на коронавирус восьмикратного олимпийского чемпиона из Ямайки Усэйна Болта дал положительный результат. Об этом сообщила британская газета The Sun .

Болт, которому 21 августа исполнилось 34 года, прошел тестирование несколько дней назад, результат стал известен в понедельник. Сообщается, что спортсмен находится на самоизоляции.

Свой день рождения Болт отпраздновал на вечеринке в компании футболиста "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахима Стерлинга. Предположительно с ними был ямайский футболист Леон Бейли из немецкого "Байера" (Леверкузен).

Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, где 11-кратный чемпион мира сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).