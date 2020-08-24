РФС наказал "Спартак" закрытием фанатской трибуны на один тур

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны на один домашний матч из-за оскорблений вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме со стороны фанатов красно-белых во время матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялся в воскресенье на "Открытие-Арене". Хозяева поля одержали волевую победу со счетом 2:1. На следующий день Григорьянц сообщил ТАСС о том, что на основании заявления офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина КДК РФС рассмотрит эпизод с оскорблением Гилерме.

"В заседании приняли участие представители футбольного клуба "Спартак", представитель офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе, - сказал Григорьянц. - Посмотрели несколько видео по данному вопросу, и ни у кого не вызвало сомнений скандирование болельщиками "Спартака" оскорблений в отношении игрока "Локомотива" Гилерме. Было понятно, что это произошло на трибуне B - факты были проверены и установлены. Поэтому наказание следующее - на следующий домашний матч, против "Арсенала", запретить допуск на трибуну B и оштрафовать "Спартак" на 300 тысяч рублей".

Матч между "Спартаком" и "Арсеналом" состоится в рамках шестого тура РПЛ. Встреча пройдет на "Открытие-Арене" 29 августа. Начало игры - 18:00 мск.