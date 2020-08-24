{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Михайлов покинул пост заместителя председателя совета директоров ФК "Спартак"

Функционер занимал руководящую должность в клубе с мая 2019 года

ТАСС, 24 августа. Член совета директоров ИФД "Капиталъ" Сергей Михайлов ушел с руководящей должности в футбольном клубе "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему
"Дали мало времени". "Спартак" уволил гендиректора Цорна спустя год после назначения

Он занимал пост заместителя председателя совета директоров "Спартака". Отмечается, что Михайлов принял решение "оставить управленческую работу в клубе".

О назначении Сергея Михайлова было объявлено в мае 2019 года, в этот же день стало известно, что Томас Цорн стал генеральным директором московского клуба. Цорн покинул клуб в июле 2020 года.

"Спартак" в текущем сезоне чемпионата России занимает второе место после четырех туров. Клуб отстает от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" на 4 очка. В пятом туре подопечные Доменико Тедеско сыграют 26 августа на выезде с волгоградским "Ротором".

Теги
Российский футбол
Пандемия COVID-19
Действующие в Петербурге ограничения по коронавирусу продлили до 20 сентября
При этом, как сообщили в пресс-службе городской администрации, постановлением снимается запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Читать полностью