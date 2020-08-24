Михайлов покинул пост заместителя председателя совета директоров ФК "Спартак"

ТАСС, 24 августа. Член совета директоров ИФД "Капиталъ" Сергей Михайлов ушел с руководящей должности в футбольном клубе "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Дали мало времени". "Спартак" уволил гендиректора Цорна спустя год после назначения

Он занимал пост заместителя председателя совета директоров "Спартака". Отмечается, что Михайлов принял решение "оставить управленческую работу в клубе".

О назначении Сергея Михайлова было объявлено в мае 2019 года, в этот же день стало известно, что Томас Цорн стал генеральным директором московского клуба. Цорн покинул клуб в июле 2020 года.

"Спартак" в текущем сезоне чемпионата России занимает второе место после четырех туров. Клуб отстает от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" на 4 очка. В пятом туре подопечные Доменико Тедеско сыграют 26 августа на выезде с волгоградским "Ротором".