IIHF отменила Континентальный кубок сезона-2020/21

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не проводить Континентальный кубок в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Турнир ежегодно проводится среди клубных команд с 1997 года. Из российских клубов его победителями становились "Лада" и "Ак Барс".

"Мы решили отменить этот турнир. С его проведением связано немало рисков, слишком много логистических проблем при передвижении, учитывая требования медицинского комитета IIHF. Мы считаем это правильным решением", - сказал Фазель.