Смертин: "Спартак" в случае рецидива будет гораздо жестче наказан за расизм на трибунах

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) может гораздо жестче наказать "Спартак" в случае повторения расистских выкриков с трибун. Об этом ТАСС сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение наказать московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны на один домашний матч из-за оскорблений вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме со стороны фанатов красно-белых во время матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), о чем ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

"Вчера на матче система мониторинга РФС зафиксировала дискриминационные скандирования со стороны организованной группы болельщиков "Спартака". К сожалению, это уже не первый случай с болельщиками красно-белых, и надо понимать, что в случае рецидива наказание может быть намного жестче, чем закрытие одной трибуны и штраф", - сказал Смертин.

"Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом, а это уже пять раз за три года. Многие зачастую услышат, что кричат пять-шесть провокаторов, и начинают повторять, не задумываясь, о чем речь и какие дальше будут последствия. А в итоге закрытие трибун, и страдают в том числе болельщики, которые умеют не только поддерживать свою команду, но и уважать соперника", - добавил он.

По словам Смертина, такие ситуации возникают из-за недостатка образования болельщиков. "В данный момент РФС проводит активную работу с клубами в этом направлении, организует "Уроки футбола" для подрастающего поколения и поддерживает многочисленные социальные инициативы, направленные на противодействие дискриминации в обществе", - подчеркнул он.