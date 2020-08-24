Швейцарец Кюнг выиграл гонку с раздельным стартом на ЧЕ по велоспорту на шоссе

ТАСС, 24 августа. Швейцарец Штефан Кюнг стал победителем гонки с раздельным стартом на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе. Турнир проходит во французском Плуэ.

Дистанцию в 25,6 км он преодолел за 30 минут 18 секунд. Второе место занял француз Реми Каванья (отставание - 18 секунд), третье - бельгиец Виктор Кампенартс (+0.22).

Россиянин Артем Ныч стал 13-м (+2.36), Петр Рикунов - 18-м (+3.17).

В групповой гонке, которая состоится 26 августа, от российской команды примут участие Рикунов, Ныч, Дмитрий Страхов, Сергей Чернецкий, Игорь Боев и Вячеслав Кузнецов.

Чемпионат Европы завершится 28 августа.