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Летние олимпийские виды спорта

Швейцарец Кюнг выиграл гонку с раздельным стартом на ЧЕ по велоспорту на шоссе

Россиянин Артем Ныч стал 13-м, Петр Рикунов - 18-м

ТАСС, 24 августа. Швейцарец Штефан Кюнг стал победителем гонки с раздельным стартом на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе. Турнир проходит во французском Плуэ.

Дистанцию в 25,6 км он преодолел за 30 минут 18 секунд. Второе место занял француз Реми Каванья (отставание - 18 секунд), третье - бельгиец Виктор Кампенартс (+0.22).

Россиянин Артем Ныч стал 13-м (+2.36), Петр Рикунов - 18-м (+3.17).

В групповой гонке, которая состоится 26 августа, от российской команды примут участие Рикунов, Ныч, Дмитрий Страхов, Сергей Чернецкий, Игорь Боев и Вячеслав Кузнецов.

Чемпионат Европы завершится 28 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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