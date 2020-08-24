Россиянка Александрова проиграла во втором круге турнира WTA в США

ТАСС, 24 августа. Россиянка Екатерина Александрова уступила американке Кристине Макхейл в матче второго круга турнира серии "Премьер 5" Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке (призовой фонд - $2,25 млн).

25-летняя россиянка уступила со счетом 1:6, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. 27-летняя Макхейл в рейтинге WTA располагается на 90-м месте.

Александрова занимает 27-е строчку в рейтинге WTA. В феврале она выиграла первый в карьере турнир под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением россиянки является выход в третий раунд Открытых чемпионатов Франции (2019) и Австралии (2020).

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.