Первый канал в прямом эфире покажет стартовые матчи сборной России по футболу в Лиге наций

ТАСС, 24 августа. Первый канал в прямом эфире будет транслировать первые два матча сборной России по футболу в Лиге наций. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

Первый матч подопечные Станислава Черчесова проведут 3 сентября против сербов на "ВТБ-Арене", начало трансляции - 21:40 мск. Во втором матче на выезде российская сборная сыграет с командой Венгрии (начало трансляции - 18:50 мск).

Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября. Российская сборная в рамках турнира примет команду Сербии 3 сентября, на выезде россияне сыграют с сербами 18 ноября. 6 сентября российская команда в гостях встретится со сборной Венгрии, игра на своем поле с этим соперником пройдет 14 октября. Домашний матч со сборной Турции россияне проведут 11 октября, встреча в гостях состоится 15 ноября. Первым победителем турнира в прошлом году стала команда Португалии.