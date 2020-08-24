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Лига наций

Первый канал в прямом эфире покажет стартовые матчи сборной России по футболу в Лиге наций

3 сентября россияне сыграют дома с сербами, спустя три дня - на выезде с венграми

ТАСС, 24 августа. Первый канал в прямом эфире будет транслировать первые два матча сборной России по футболу в Лиге наций. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

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Первый матч подопечные Станислава Черчесова проведут 3 сентября против сербов на "ВТБ-Арене", начало трансляции - 21:40 мск. Во втором матче на выезде российская сборная сыграет с командой Венгрии (начало трансляции - 18:50 мск).

Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября. Российская сборная в рамках турнира примет команду Сербии 3 сентября, на выезде россияне сыграют с сербами 18 ноября. 6 сентября российская команда в гостях встретится со сборной Венгрии, игра на своем поле с этим соперником пройдет 14 октября. Домашний матч со сборной Турции россияне проведут 11 октября, встреча в гостях состоится 15 ноября. Первым победителем турнира в прошлом году стала команда Португалии.

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