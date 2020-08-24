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ATP

Даниил Медведев одержал победу в первом матче на турнире ATP после полугодового перерыва

На "Мастерсе" в Нью-Йорке он обыграл американца Маркоса Гирона в двух сетах
Даниил Медведев AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 24 августа. Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Маркоса Гирона в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

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Медведев занимает пятую строчку в рейтинге ATP, на турнире он посеян под третьим номером, россиянин начал соревнования со второго круга. Гирон занимает 101-е место в рейтинге ассоциации.

Медведев провел первый матч с февраля, когда наступила пауза в календаре из-за пандемии коронавируса. В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем (24) и словенцем Аляжем Бедене (61).

В активе 24-летнего Медведева семь побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации. Призовой фонд составляет $4,2 млн.

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