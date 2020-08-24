"Йокерит" арендовал Толванена у "Нэшвилла" до начала предсезонки НХЛ

ТАСС, 24 августа. Нападающий Эли Толванен, принадлежащий клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз", отдан в аренду финскому "Йокериту". Об этом сообщила пресс-служба американского клуба.

21-летний хоккеист будет выступать в Континентальной хоккейной лиге до начала тренировочных сборов "Нэшвилла" для подготовки к сезону НХЛ, старт которого намечен на 1 декабря.

Большую часть сезона-2019/20 форвард провел в фарм-клубе "Нэшвилла" "Милуоки Эдмиралс", набрал по системе "гол +пас" 36 очков (21+15).

Толванен играл в "Йокерите" в сезоне-2017/18, в 60 матчах КХЛ с учетом плей-офф набрал 43 (25+18) очка. Стал самым молодым хоккеистом в истории КХЛ, оформившим хет-трик. Был выбран на Матч звезд КХЛ.

Толванен был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ в 2017 году в первом раунде под общим 30-м номером. Дебютировал в НХЛ 31 марта 2018 года в матче против "Баффало". Всего провел в НХЛ семь матчей, набрал 2 (1+1) очка.