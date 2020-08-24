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НХЛ

В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

НХЛ объявляет об отсутствии зараженных пятую неделю подряд

ТАСС, 24 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди участников плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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С 16 по 22 августа было проведено 4644 теста. Тестирование всех участников плей-офф проводится ежедневно. НХЛ объявляет об отсутствии зараженных пятую неделю подряд - с 18 июля.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа с квалификационного раунда плей-офф. На данный момент проходят матчи второго раунда. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне.

Финалы конференций и Кубка Стэнли примет Эдмонтон. Все матчи проходят без зрителей.

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