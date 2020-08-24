Россиянка Звонарева обыграла немку Зигемунд и вышла в третий круг турнира WTA в США

ТАСС, 24 августа. Россиянка Вера Звонарева переиграла Лауру Зигемунд из Германии в матче второго круга турнира серии "Премьер 5" Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке (призовой фонд - $2,25 млн).

Матч закончился со счетом 6:1, 6:1 в пользу 35-летней россиянки. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Зигемунд занимает в рейтинге 67-ю строчку.

В третьем круге Звонарева сыграет с британкой Джоанной Контой.

Звонарева занимает 95-е место в рейтинге WTA. На ее счету 12 титулов на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах серии Большого шлема лучшими достижениями Звонаревой в одиночном разряде являются выходы в финалы Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2010 году.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.