Источник: Кокорин сможет дебютировать за "Спартак" не раньше конца сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Нападающий Александр Кокорин восстановится от травмы и сможет провести первый матч за футбольный клуб "Спартак" не раньше конца сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В воскресенье генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил журналистам, что восстановление Кокорина от полученной травмы велось неправильно, из-за чего затянулось. Представитель руководства красно-белых отметил, что 22 августа игрок вернулся к работе в общей группе. После игры четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива" сам игрок сообщил, что не выйдет на поле в двух ближайших матчах перед паузой на игры сборных.

"У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть еще в четырех турах", - сообщил источник. Характер повреждения после игры с "Локомотивом" в разговоре с корреспондентом ТАСС подтвердил сам Кокорин.

"Спартак" объявил о переходе 29-летнего футболиста 2 августа, он присоединился к красно-белым на правах свободного агента после того, как истек срок его контракта с петербургским "Зенитом". Нападающий не успел провести ни одного матча за красно-белых, получив повреждение на одной из тренировок. Из-за травмы он пропустил четыре игры РПЛ, в которых команда сыграла вничью с "Сочи" (2:2) и "Уфой" (1:1), а также обыграла "Ахмат" (2:0) и "Локомотив" (2:1).

В четырех ближайших матчах чемпионата России "Спартак" сыграет с волгоградским "Ротором" (26 августа), тульским "Арсеналом" (29 августа), московским ЦСКА и казанским "Рубином".

Предположительно Кокорин сможет выйти на поле в выездной игре девятого тура РПЛ против "Тамбова". Даты игр в сентябре пока не утверждены. Предварительно они намечены на 13, 20 и 27 сентября.