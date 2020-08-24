Хачанов вышел в третий круг турнира ATP в США

ТАСС, 24 августа. Россиянин Карен Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Нью-Йорке.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:1 в пользу россиянина.

В третьем круге он сыграет с победителем матча между французом Ришаром Гаске и испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Хачанову 24 года, он занимает 15-ю строчку рейтинга АТР. На счету россиянина четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации. Его призовой фонд составляет $4,2 млн.