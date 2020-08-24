{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

ФИФА ввела временные правила, регулирующие отъезд игроков в сборные во время пандемии

Они будут действовать на протяжении сентябрьского окна для международных матчей

ТАСС, 24 августа. Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение ввести временные правила, которые регулируют отъезд игроков в национальные сборные. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На эту тему
ФИФА направит $1,5 млрд национальным федерациям в связи с пандемией

Правила введены на время сентябрьского окна для международных матчей. Согласно им, клуб может не отпустить игрока в сборную, в случае если в местах, где базируется клуб или проходит матч сборной, установлен обязательный период карантина не менее пяти дней, либо существуют ограничения на въезд и выезд.

Футбольные клубы также вправе не отпускать своих игроков в национальные сборные, если футболистам не предоставлено исключений со стороны соответствующих органов, принимающих решение о введении обязательного карантина в регионе или ограничений на въезд.

Эти правила будут действовать с 31 августа по 8 сентября для матчей мужских команд, и с 14 по 22 сентября - для женских.

ММА
Российский боец Берхамов подписал контракт с Bellator
Начиная с 26 сентября он проведет четыре боя
Читать полностью