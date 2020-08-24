ФИФА ввела временные правила, регулирующие отъезд игроков в сборные во время пандемии

ТАСС, 24 августа. Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение ввести временные правила, которые регулируют отъезд игроков в национальные сборные. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Правила введены на время сентябрьского окна для международных матчей. Согласно им, клуб может не отпустить игрока в сборную, в случае если в местах, где базируется клуб или проходит матч сборной, установлен обязательный период карантина не менее пяти дней, либо существуют ограничения на въезд и выезд.

Футбольные клубы также вправе не отпускать своих игроков в национальные сборные, если футболистам не предоставлено исключений со стороны соответствующих органов, принимающих решение о введении обязательного карантина в регионе или ограничений на въезд.

Эти правила будут действовать с 31 августа по 8 сентября для матчей мужских команд, и с 14 по 22 сентября - для женских.