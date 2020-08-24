СМИ: хоккеист "Каролины" Свечников будет готов к старту следующего сезона НХЛ

Свечников травмировался 15 августа в третьей игре серии первого раунда плей-офф против "Бостона". Хоккеист неудачно подвернул ногу в борьбе со словаком Зденой Харой. "Каролина" уступила "Бостону" в серии - 1-4. Сейчас россиянин чувствует себя лучше после перенесенного растяжения связок голеностопного сустава. Старт нового сезона намечен на 1 декабря.

"Он будет готов к сезону. На самом деле Андрей чувствует себя очень хорошо, продолжает лечение. Мы сделали рентген и МРТ, и они не показали ничего, кроме растяжения связок. Так что к старту чемпионата он будет в строю. Он уже сейчас довольно уверенно ходит", - сказал Уодделл.

3 августа в матче предварительного раунда плей-офф против "Нью-Йорк Рейнджерс" 20-летний форвард забросил три шайбы и стал первым игроком в истории "Каролины", оформившим хет-трик в Кубке Стэнли. Россиянин стал лучшим снайпером (4 шайбы) и вторым бомбардиром (7 очков) команды в плей-офф.

Свечников был выбран "Каролиной" под общим вторым номером на драфте НХЛ в 2018 году. Дебютировал в НХЛ 4 октября 2018 года. За два сезона в НХЛ, включая плей-офф, провел 150 игр и набрал 110 (51+59) очков.