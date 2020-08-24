СМИ: футболист Тете может перейти из "Лиона" в "Спартак"

ТАСС, 24 августа. Нидерландский футболист французского "Лиона" Кенни Тете может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Lyon Sports Actu.

Отмечается, что сделка по переходу 24-летнего защитника будет закрыта в ближайшее время. Сумма трансфера - €5 млн.

Тете выступает за "Лион" с 2017 года, в прошлом сезоне он провел в составе клуба 28 матчей во всех турнирах, в том числе четыре встречи в плей-офф Лиги чемпионов (каждый раз выходил на замену). В составе национальной сборной Нидерландов провел 11 матчей.