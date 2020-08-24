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ATP

Даниил Медведев заявил, что недоволен собой после победы во втором круге турнира ATP в США

Российский теннисист в двух сетах обыграл американца Маркоса Хирона

ТАСС, 24 августа. Российский теннисист Даниил Медведев остался недоволен качеством своей игры в победном матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Нью-Йорке. Его комментарий приводит пресс-служба ATP.

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Посеянный под третьим номером Медведев в первом раунде был освобожден от игры. В своем первом после 21 февраля матче он обыграл в понедельник представителя США 101-ю ракетку мира Маркоса Хирона, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:4, 6:4.

"Я хорошо подавал и рад, что выиграл, особенно у соперника, который, в отличие от меня, провел три матча. Я играл не очень здорово, можно сказать, не на своем уровне, но у меня был долгий перерыв. Мне нужно многое улучшить в дальнейшем. К тому же сегодня было жарковато", - сказал Медведев после матча.

Пятая ракетка мира теперь встретится с занимающим 61-е место в рейтинге ATP Аляжем Бедене из Словении. Медведев на этом турнире, который прежде проходил в Цинциннати, а теперь из-за коронавируса перенесен на корты Нью-Йорка, отстаивает свой титул прошлогоднего победителя.

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