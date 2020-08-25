Пятый тур чемпионата России по футболу откроется двумя матчами

ТАСС, 25 августа. Программа пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется во вторник двумя матчами. Между собой сыграют "Тамбов" и "Сочи", "Арсенал" (Тула) и "Химки".

В первом матче тура сойдутся дебютировавшие в РПЛ в прошлом сезоне "Тамбов" и "Сочи". После четырех встреч сезона-2020/21 команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы - тамбовчане с тремя очками занимают 14-е место, а сочинцы, в активе которых восемь очков, находятся на третьей позиции. Номинальные хозяева поля на старте турнира потерпели поражения от "Ростова" (0:1), столичного ЦСКА (1:2) и петербургского "Зенита" (1:4), а также обыграли вернувшиеся в РПЛ после 11-летнего перерыва "Химки" (1:0). Гости же после ничьих с московским "Спартаком" (2:2) и "Химками (1:1) обыграли казанский "Рубин" (3:2) и волгоградский "Ротор" (2:1).

Домашний стадион "Тамбова" больше года находится на реконструкции. Завершить работы планируют до конца года. Тамбовчане вынуждены принимать соперников на "Мордовия-Арене" (в первой части сезона-2019/20 и в новом розыгрыше чемпионата страны) и на стадионе "Нижний Новгород" (во второй части сезона-2019/20).

Предстоящая игра станет седьмой в истории противостояния команд. В РПЛ "Тамбов" одержал две победы над "Сочи" (2:1, 3:0). В первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в четырех встречах сочинцы одержали одну победу, еще три игры завершились вничью.

К матчу во вторник обе команды подходят в оптимальных составах. Ни у "Тамбова", ни у "Сочи" нет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Таким образом, главные тренеры Сергей Первушин ("Тамбов") и Владимир Федотов ("Сочи") не столкнутся со сдерживающими факторами при формировании заявок на игру.

Встреча аутсайдеров в Туле

Вторым матчем дня станет противостояние в Туле между "Арсеналом" (13-е место, 4 очка) и "Химками" (15-е место, 1 очко). Туляки в четырех турах сыграли вничью с грозненским "Ахматом" (0:0), проиграли "Уфе" (2:3) и "Краснодару" (0:2), после чего победили московское "Динамо" (2:0). Подмосковная команда единственное очко после возвращения в РПЛ набрала в игре с "Сочи" (1:1). В трех других встречах "Химки" проиграли ЦСКА (0:2), "Тамбову" (0:1) и "Ахмату" (1:2).

Тренерский штаб "Арсенала" во главе с Сергеем Подпалым в игре против "Химок" сможет рассчитывать на всех футболистов, заявленных для участия в РПЛ. Наставник подмосковной команды Дмитрий Гунько будет вынужден обходиться без двух игроков - защитника Брайана Идову и полузащитника Кирилла Боженова. Оба футболиста были удалены в матче четвертого тура.

Для "Арсенала" и "Химок" предстоящий матч станет первым в элите российского футбола. Ранее они встречались только в первом дивизионе. В 2001 году команды обменялись гостевыми победами со счетом 2:1. В 2004 году "Химки" дома победили (2:0), а в гостях сыграли вничью (0:0).