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Суд в Парагвае освободил Роналдиньо, задержанного за фальшивые документы

Бывший футболист и его брат получили условный срок и штраф в размере $200 тыс.
Роналдиньо AP Photo/Jorge Saenz
Описание
Роналдиньо
© AP Photo/Jorge Saenz

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 августа. /ТАСС/. Парагвайский судья Густаво Амарилья постановил освободить из-под домашнего ареста экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассису. Об этом сообщила в понедельник местная газета ABC Color.

"Действующий домашний арест снят", - приводит слова судьи издание.

Согласно решению судьи, Роналдиньо и его брат теперь могут вернуться в Бразилию. Роберт де Ассису был приговорен к двум годам условно. Помимо условного наказания, обоим назначен совокупный штраф в размере $200 тыс.

Таким образом Амарилья удовлетворил ходатайство прокуратуры, попросившей не назначать Роналдиньо и его брату реальный срок.

Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне 4 марта после того, как прибыли в Парагвай по поддельным паспортам. При обыске в их гостиничных номерах были обнаружены фальшивые парагвайские паспорта на их имена. Тогда суд оставил знаменитостей под стражей в следственном изоляторе, опасаясь того, что они могут бежать из страны. В начале апреля они были отпущены под залог и с тех пор находились под домашним арестом в одной из гостиниц Асунсьона.

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