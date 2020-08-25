"Айлендерс" победили "Филадельфию". Варламов провел второй матч "на ноль" в плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Энди Грин (7-я минута), Жан-Габриэль Пажо (43), Андерс Ли (49) и Девон Тэйвз (53). Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на площадке 22 минуты 18 секунд, нанес три броска и сделал два силовых приема.

ТАСС, 25 августа. "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:0 обыграл "Филадельфию" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вторую подряд встречу "на ноль" провел российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов.

Основной голкипер команды из Нью-Йорка Варламов отыграл весь матч. Россиянин отразил 29 бросков по своим воротам и сделал второй подряд шатаут в плей-офф. Варламов не пропускает 136 минут 20 секунд. Рекордом клуба в плей-офф является серия голкипера Билли Смита, который в 1980 году не позволял соперникам отличиться на протяжение 136 минут 59 секунд.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Айлендерс". Следующий матч команды проведут 26 августа. В прошлом раунде розыгрыша Кубка Стэнли "Айлендерс" оказались сильнее "Вашингтона" (4-1). "Филадельфия" выбила из плей-офф "Монреаль" (4-2).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.