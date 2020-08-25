СМИ: суд снял с футболиста Магуайра обвинение в нападении на полицейских в Греции

ТАСС, 25 августа. Капитана английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра больше не обвиняют в нападении на полицейских на острове Миконос в Греции и даче взятки. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Ранее стало известно, что 21 августа 27-летний футболист участвовал в драке с полицейскими на острове Миконос в Греции. У защитника произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара, из-за чего приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в участок, но даже там они нападали на сотрудников полиции. На следующий день футболист был освобожден из-под стражи.

По информации источника, суд снял с Магуайра обвинения в нападении на полицейских и попытке подкупа. Теперь футболисту не грозит тюремный срок. Англичанина обвиняют в мелких правонарушениях. Суд может ограничиться штрафом или условным сроком.

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" в августе 2019 года из "Лестера" за €87 млн. В прошедшем сезоне защитник провел в составе клуба 55 игр во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 12 сентября.