Дабл-дабл Джеймса помог "Лейкерс" обыграть "Портленд" в матче плей-офф НБА

ТАСС, 25 августа. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Портленд" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 135:115.

В составе "Лейкерс" дабл-дабл оформил форвард Леброн Джеймс. В его активе 30 очков и 10 передач. У "Портленда" больше всех очков набрал центровой Юсуф Нуркич, тоже оформивший дабл-дабл (20 очков + 13 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Лейкерс". Следующая игра состоится 27 августа (начало - 04:00 мск).

В другой встрече игрового дня "Оклахома" победила "Хьюстон" (117:114), счет в серии стал равным - 2-2. "Майами" обыграл "Индиану" (99:87), что позволило команде выйти в четвертьфинал плей-офф. Ранее это удалось "Бостону" и "Торонто".

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.