"Даллас" обыграл "Колорадо" в матче 1/4 финала плей-офф НХЛ. Радулов набрал два очка

Радулов также отметился голевой передачей и стал второй звездой встречи. В текущем плей-офф на его счету 8 (5 голов + 3 передачи) очков в 11 матчах. Радулов вышел на 17-е место по количеству очков в плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов. Нападающий набрал 39 (18+21) баллов в 48 матчах, столько же очков на счету Алексея Житника (9+30, 98 матчей).

В составе победителей шайбы забросили Джо Павелски (30-я минута), Радек Факса (31), российский форвард Александр Радулов (36), Эса Линделл (40) и Джейми Олексиак (60). У проигравших отличились Натан Маккиннон (7) и Микко Рантанен (29).

Форвард "Далласа" Денис Гурьянов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом команды. В его активе теперь тоже 8 (6+2) очков в текущем плей-офф. Голкипер "Далласа" Антон Худобин сделал 38 сейвов и был признан лучшим игроком матча. Россияне в составе "Колорадо" - защитник Никита Задоров, а также форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников - очков не набрали.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Далласа". Третий матч состоится 27 августа (начало - 05:30 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.