Варламов: хоккеисты "Айлендерс" хорошо сыграли в защите в матче с "Филадельфией"

В ночь на вторник "Айлендерс" обыграли "Филадельфию" со счетом 4:0. Варламов отразил 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

ТАСС, 25 августа. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" хорошо сыграли в защите в первом матче серии четвертьфинала Кубка Стэнли с "Филадельфией". Такое мнение высказал российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

"Мы хорошо играем в защите, ребята снова действовали невероятно перед моими воротами, - сказал Варламов. - Приятно не пропустить в двух играх подряд, но сейчас речь не об этом. Идет плей-офф, для меня самое главное - победить и готовиться к следующей игре".

"Я не чувствую, что сделал что-то особенное, я просто играл. Так случается, сейчас я сделал два подряд шатаута, но партнеры перед воротами сыграли невероятно. Я уже отошел от этой игры и с нетерпением жду следующей", - добавил 32-летний голкипер.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Айлендерс". Следующий матч команды проведут 26 августа.