Федор Емельяненко может завершить карьеру боем в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко может завершить карьеру поединком в Москве на турнире организации Bellator. Об этом ТАСС заявил президент Bellator Скотт Кокер.

Федор Емельяненко: готов к реваншу с Фабрисио Вердумом

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"Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве", - сказал Кокер.

Как ранее сообщал ТАСС, следующий бой Емельяненко может пройти в конце 2020 года. Его соперником может стать бразилец Фабрисио Вердум.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.