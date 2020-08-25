Вратарь клуба НХЛ "Даллас" Худобин рассказал, что чувствует себя лучше, когда играет много

ТАСС, 25 августа. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Антон Худобин рассказал, что чувствует себя лучше, когда играет много. Его комментарий приводится на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

Во вторник "Даллас" обыграл "Колорадо" со счетом 5:2 во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Худобин отразил 38 бросков по своим воротам и был признан лучшим игроком матча.

"Когда я играю много, то чувствую себя лучше, - сказал Худобин. - Сейчас немного другая ситуация, мы играем через день. Но это плей-офф. Надо не думать об этом, а просто готовиться и играть".

Также игру 34-летнего голкипера отметил форвард "Далласа" Джо Павелски. "Он сделал несколько ключевых сэйвов и удержал нас в игре. Порой в матче тебе надо просто удержаться. И он во многом был тому причиной", - сказал он.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Далласа". Третий матч состоится 27 августа (начало - 05:30 мск).