Победительница Roland Garros - 2017 Остапенко не сыграет на US Open

ТАСС, 25 августа. Представительница Латвии Елена Остапенко отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вторая ракетка мира Халеп не сыграет на US Open

Ранее от участия в турнире отказался ряд теннисистов, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, румынку Симону Халеп (второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, WTA), украинку Элину Свитолину (5), действующую чемпионку турнира Бьянку Андрееску из Канады (6), нидерландку Кики Бертенс (7), швейцарку Белинду Бенчич (8), россиянок Анастасию Павлюченкову (30) и Светлану Кузнецову (32), действующего победителя в мужском разряде испанца Рафаэля Надаля (2), швейцарца Стэна Вавринку (15).

23-летняя Остапенко является трехкратной победительницей турниров WTA в одиночном разряде, в 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). На Открытом чемпионате США она трижды доходила до третьего раунда. В рейтинге WTA Остапенко располагается на 42-м месте.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября.