СМИ: "Рома" предлагает "Зениту" выкупить аргентинского футболиста Пасторе

ТАСС, 25 августа. Итальянский футбольный клуб "Рома" предложил петербургскому "Зениту" выкупить права на аргентинского полузащитника римлян Хавьера Пасторе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Il Messaggero.

По информации источника, клуб не видит 31-летнего аргентинца в составе команды и планирует расстаться с ним до окончания контракта. Соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2023 года. По сообщениям итальянских СМИ, "Зенит" планировал выкупить Пасторе еще в прошлом году.

Пасторе представляет "Рому" с 2018 года, за 32 матча он забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Также он выступал за аргентинские "Тальерес" и "Уракан", итальянский "Палермо" и французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), с которым по пять раз выигрывал чемпионат, Суперкубок Франции и Кубок французской лиги, а также четыре раза побеждал в кубке страны.

В составе сборной Аргентины футболист провел 29 матчей, забил два мяча.