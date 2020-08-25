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КХЛ

Главный тренер ХК "Нефтехимик" рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом игроков

Клуб 21 августа сообщил о двух первичных положительных результатах теста на COVID-19

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Острых случаев заболевания COVID-19 в нижнекамском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" нет. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Вячеслав Буцаев.

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Клуб 21 августа сообщил о двух первичных положительных результатах теста на коронавирус у представителей команды. У других членов команды появились признаки ОРЗ, в связи с чем на 24 и 25 августа были назначены повторные тесты на ПЦР и антитела.

"Каких-то острых заболевших у нас нет, мы смотрим, мониторим, - сказал Буцаев. - Думаю, сейчас, помимо теста на ПЦР и по крови, наверное, добавим еще томографию грудной клетки. Может, это больше даст информации".

Вся команда сейчас находится на изоляции на своей базе. "Мы сдали повторные тесты всей командой в понедельник, ждем результатов", - отметил он.

Первый матч нового сезона КХЛ "Нефтехимик" проведет 4 сентября дома с петербургским СКА.

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