В футбольном клубе "Марсель" сообщили еще о трех случаях заражения коронавирусом

ТАСС, 25 августа. Три представителя французского футбольного клуба "Марсель" заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Клуб передал необходимые данные в Лигу профессионального футбола Франции. Имена игроков или сотрудников клуба, которые инфицированы вирусом, не сообщаются.

18 августа стало известно о нескольких случаях заражения в клубе, по этой причине стартовый матч первого тура чемпионата Франции "Марсель" - "Сент-Этьен", запланированный на 21 августа, был перенесен на сентябрь. Также "Марсель" отменил запланированный на 14 августа товарищеский матч из-за положительного результата теста у защитника Жордана Амави. 20 августа портал Get French Football News сообщил, что пятым заразившимся игроком в "Марселе" стал Димитри Пайет.

Чемпионат Франции стартовал 21 августа, первый матч нового сезона у "Марселя" на данный момент запланирован 30 августа в гостях против "Бреста".