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Футбол в России

"Динамо" погасит долг перед футболистом Обольским 25 августа

20 августа палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила "Динамо" регистрировать новых игроков

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Московский футбольный клуб "Динамо" полностью выплатит задолженность бывшему нападающему команды Николаю Обольскому во вторник. Об этом ТАСС заявил член совета директоров бело-голубых Сергей Степашин.

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20 августа палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила "Динамо" регистрировать новых игроков. Орган удовлетворил заявление Обольского, контракт которого с бело-голубыми истек 31 июня, о взыскании долга с клуба в полном объеме. Палата обязала клуб выплатить игроку компенсационные средства и проценты за задержку выплаты.

"С Обольским все решится положительно, - сказал Степашин. - Дело в том, что, когда случилась пандемия, все футболисты в "Динамо" согласились на сокращение зарплаты на 40 процентов, кроме Обольского, отсюда и возникла коллизия. Вопрос технический, сегодня он будет решен, это не такие большие деньги, ему все будет выплачено".

Обольский занимался в системе "Динамо" с 2014 года, а в 2015-м дебютировал за основную команду. В общей сложности за бело-голубых он провел 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил две желтые карточки.

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