Голы Забитцера "Зениту" и Косты "Локомотиву" номинированы на звание лучшего в сезоне ЛЧ

ТАСС, 25 августа. Гол полузащитника германского "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита" вошел в число десяти претендентов на звание лучшего в сезоне-2019/20 футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мяч был забит на 59-й минуте встречи группового этапа, игра прошла в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (гол Забитцера стал победным). Также в список номинантов на лучший гол сезона вошел нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста, который принес итальянцам победу на последней минуте в гостевой встрече группового этапа против российского "Локомотива" (2:1).

Помимо них, в список УЕФА вошли голы нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота французского "Лиона" в ответном матче 1/8 финала (2:1), Сержа Гнабри из германской "Баварии" также в ворота "Лиона" в полуфинале (3:0), форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда против французского ПСЖ в первом матче 1/8 финала (2:1), Лаутаро Мартинеса из итальянского "Интера" в ворота чешской "Славии" (Прага) на групповом этапе (3:1), игрока "Лиона" Максвелла Корне английскому "Манчестер Сити" в 1/4 финала (3:1), Луиса Суареса из испанской "Барселоны" в ворота "Интера" на групповом этапе (2:1), хавбека хорватского "Динамо" (Загреб) Дани Ольмо, зимой перешедшего в "Лейпциг", в матче против "Манчестер Сити" на групповом этапе (1:4) и точный удар Хуана Куадрадо из "Ювентуса" во встрече с испанским "Атлетико" на групповом этапе (2:2).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.