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Футбол в России

Гендиректор "Зенита" назвал беспочвенными слухи о предложении "Ромы" купить Пасторе

По сообщениям итальянских СМИ, российский клуб планировал выкупить футболиста еще в прошлом году
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Информация о том, что итальянский футбольный клуб "Рома" предложил петербургскому "Зениту" выкупить права на аргентинского полузащитника Хавьера Пасторе, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Ранее издание Il Messaggero сообщило, что руководство "Ромы" планирует расстаться с 31-летним аргентинцем до окончания рассчитанного до конца сезона-2022/23 контракта. По сообщениям итальянских СМИ, "Зенит" планировал выкупить Пасторе еще в прошлом году.

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"Информация о трансферах "Зенита" на вход и на выход не соответствует действительности. Богатая фантазия у всех", - сказал Медведев.

Пасторе представляет "Рому" с 2018 года, за 32 матча он забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Также он выступал за аргентинские "Тальерес" и "Уракан", итальянский "Палермо" и французский "Пари Сен-Жермен", с которым по пять раз выигрывал чемпионат, Суперкубок Франции и Кубок французской лиги, а также четыре раза побеждал в кубке страны.

В составе сборной Аргентины футболист провел 29 матчей, забил два мяча.

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