Гендиректор "Зенита" назвал беспочвенными слухи о предложении "Ромы" купить Пасторе

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Информация о том, что итальянский футбольный клуб "Рома" предложил петербургскому "Зениту" выкупить права на аргентинского полузащитника Хавьера Пасторе, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Ранее издание Il Messaggero сообщило, что руководство "Ромы" планирует расстаться с 31-летним аргентинцем до окончания рассчитанного до конца сезона-2022/23 контракта. По сообщениям итальянских СМИ, "Зенит" планировал выкупить Пасторе еще в прошлом году.