СМИ: футболист Стерлинг не заразился коронавирусом после празднования дня рождения Болта

ТАСС, 25 августа. Результат теста футболиста английского "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, который присутствовал на праздновании дня рождения ямайского легкоатлета Усэйна Болта, показал отсутствие коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на источник.

В понедельник стало известно о заражении коронавирусом восьмикратного олимпийского чемпиона и действующего рекордсмена в беге на 100 м и 200 м Болта, который праздновал день рождения (ему исполнилось 34 года) на родине в компании уроженца Ямайки Стерлинга и ямайского футболиста германского "Байера" Леона Бэйли.

"Рахим хорошо себя чувствует и не испытывает симптомов коронавируса", - подчеркнул источник.

По прибытии в Великобританию Стерлинг планирует сдать еще один тест и надеется, что это не помешает ему попасть в состав команды на предстоящие матчи Лиги наций.

Сборная Англии 5 сентября стартует в новом розыгрыше Лиги наций гостевым матчем против команды Исландии, 8 сентября англичане на выезде встретятся со сборной Дании.