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Лига наций

Мостовой и Луценко вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций с сербами и венграми

Матч со сборной Сербии пройдет 3 сентября на "ВТБ-Арене" в Москве, с венграми российские футболисты сыграют 6 сентября на "Пушкаш-Арене" в Будапеште
Футболисты сборной России Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Андрей Мостовой и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко включены в состав сборной России по футболу на матчи группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

22-летний Мостовой и 33-летний Луценко впервые вызваны в национальную команду. Полностью состав из 26 игроков выглядит следующим образом:

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вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Антон Шунин ("Динамо");

защитники - Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА);

полузащитники - Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - "Локомотив"), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев (без клуба);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Динамо"), Евгений Луценко ("Арсенал", Тула), Федор Смолов ("Локомотив").

Ближайшие матчи сборной в Лиге наций

Российская команда проведет матч против сербов в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" 3 сентября (начало встречи в 21:45 мск), с венграми российская сборная сыграет на "Пушкаш-Арене" в Будапеште 6 сентября (игра начнется в 19:00 мск).

Матч против сборной Сербии станет первым для российской команды в 2020 году.

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