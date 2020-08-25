Мостовой и Луценко вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций с сербами и венграми

ТАСС, 25 августа. Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Андрей Мостовой и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко включены в состав сборной России по футболу на матчи группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

22-летний Мостовой и 33-летний Луценко впервые вызваны в национальную команду. Полностью состав из 26 игроков выглядит следующим образом: