РФС отклонил претензии "Урала" по судейству в матче с "Рубином"

Матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и "Уралом" прошел 15 августа и завершился вничью со счетом 1:1. Команды доигрывали встречу вдесятером, оба мяча были забиты с пенальти, еще один гол "Урала" был отменен из-за офсайда. На следующий день "Урал" обратился в ЭСК с просьбой дать оценку решениям бригады арбитров.

ЭСК признала правильной назначение пенальти в ворота "Урала", а также отмену мяча из-за офсайда. "Решение ЭСК мотивировано тем, что полузащитник "Урала" Роман Емельянов инициировал контакт с хавбеком "Рубина" Оливером Абильгором рукой, совершив задержку за плечо, в момент, когда мяч находился в игре, - говорится в заявлении комиссии. - Действие защитника направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию, поэтому оно правильно наказано 11-метровым ударом и вынесением предупреждения, несмотря на то, что мяч был направлен после розыгрыша углового удара в другую зону штрафной площади".

"Игрок "Урала" Андрей Панюков находился в положении "вне игры" в момент выполнения передачи ему партнером по команде: как следует из видеозаписи, сделанной "офсайдной" камерой, нога футболиста была ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника, за что он должен быть наказан, поскольку впоследствии принял участие в активных игровых действиях, нанеся удар по воротам", - говорится в заявлении комиссии.

Также комиссия не увидела нарушений в эпизоде с назначением пенальти в ворота "Рубина".

Во встрече третьего тура РПЛ между "Тамбовом" и "Химками" (1:0) ЭСК согласилась с решением арбитра Михаила Вилквоа удалить защитника тамбовчан Алексея Грицаенко. "Грицаенко совершил очевидное агрессивное действие, направленное в адрес соперника, в момент, когда мяч не находился в игре. Комиссия установила, что данный удар не являлся жестом-подсказкой или нормальным контактом при выборе позиции на поле, поскольку игрок видел соперника и выполнил акцентированное движение рукой в его направлении", - говорится в заявлении ЭСК.