"Херенвен" не взял на сборы футболиста Эджуке, которым интересуется ЦСКА

ТАСС, 25 августа. Нидерландский футбольный клуб "Херенвен" не взял на предсезонные сборы нигерийского нападающего Чидеру Эджуке и разрешил игроку вести переговоры с другими клубами. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Днем ранее журнал Voetbal International сообщил, что российский ЦСКА сделал предложение "Херенвену" по трансферу 22-летнего нигерийца в размере €12 млн. До этого "Херенвен" отклонял предложения всех клубов, которые составляли менее €10 млн.

Эджуке провел один сезон за "Херенвен", в котором забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 29 матчах. Ранее нигериец представлял норвежскую "Волеренгу".

ЦСКА после четырех туров с шестью очками идет восьмым в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В пятом туре армейцы на выезде встретятся с "Краснодаром" 26 августа, встреча начнется в 20:30 мск.