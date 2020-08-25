Министры спорта стран БРИКС одобрили меморандум о сотрудничестве

Во встрече приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, министр по делам молодежи и спорта Индии Кирен Риджижу, министр спорта Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гоу Чжунвэнь, министр спорта, искусства и культуры ЮАР Эммануэль Мтетва Нкосинати, министр по гражданским правам Бразилии Оникс Лоренцони.

"Хотелось бы отметить, что нынешний год войдет в историю - он внес большие изменения в нашу жизнь, - отметил Матыцин. - В то же время этот период подтвердил объединительную миссию спорта. Я уверен, сейчас очень важно направить все наши усилия, национальный опыт на поддержку спортивной индустрии и всего человеческого общества. На всем пути своего существования БРИКС показывал себя как состоятельная международная ассоциация, и я хотел бы поблагодарить бразильских коллег за тот вклад, который они внесли в 2019 году".

Вопросы принятия меморандума о сотрудничестве между профильными ведомствами стран БРИКС в области спорта, а также проведения первой встречи министров стран БРИКС обсуждались в рамках южноафриканского председательства в БРИКС в 2018 году. В конце 2019 года Минспорт России обратился в МИД России с предложением принять документ в рамках российского председательства в объединении в 2020 году.

Спортивные игры стран БРИКС были запланированы на период с 20 по 28 июня в Челябинске, но из-за пандемии коронавируса соревнования, которые должны были принять 589 спортсменов из пяти стран, были отменены. Ввиду отмены соревнований МИД России предложил Минспорту провести встречу министров спорта стран БРИКС в формате видеоконференции и одобрить меморандум о сотрудничестве в рамках этой встречи.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, в него входят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Цель объединения - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, оно носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон. В 2020 году председательство в БРИКС перешло к России.