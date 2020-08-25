Матыцин: Россия проводит максимально открытую политику в области спорта

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия со своей стороны проводит максимально открытую политику в области спорта. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Первая встреча состоялась - это уже результат, - сказал Матыцин. - Мы проводим максимально открытую политику со стороны РФ в области спорта. Формат стран БРИКС является эффективным. Была выражена готовность всех руководителей спорта стран активизировать взаимодействие и в области спортивного обмена, и в области гуманитарного сотрудничества, и в области борьбы с допингом".

Во встрече приняли участие Матыцин, министр по делам молодежи и спорта Индии Кирен Риджижу, министр спорта Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гоу Чжунвэнь, министр спорта, искусства и культуры ЮАР Эммануэль Мтетва Нкосинати, министр по гражданским правам Бразилии Оникс Лоренцони.

БРИКС (BRICS) - неформальное межгосударственное объединение, в него входят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Цель объединения - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, оно носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон. В 2020 году председательство в БРИКС перешло к России.