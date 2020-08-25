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Массовый спорт

Матыцин: страны БРИКС должны вместе противостоять негативным явлениям в спорте

Во вторник состоялась встреча министров спорта стран БРИКС в рамках председательства Российской Федерации в объединении
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС должны сообща противостоять негативным явлениям в спортивной индустрии. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Во вторник состоялась встреча министров спорта стран БРИКС в рамках председательства Российской Федерации в объединении.

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"Самое главное - мы должны вместе противостоять всем негативным явлениям, существующим в мире спорта, связанным с применением допинга, непрофессиональным отношением к проведению соревнований, неучетом интересов спортсменов, - сказал Матыцин. - Это очень важно, когда руководители спорта стран делают совместные заявления и выражают не только формальную позицию противостоять допингу, но и определяют механизм этого противостояния. Очень важно иметь коллективный механизм защиты интересов наших спортсменов, есть разные организации, Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, ЮНЕСКО, и мы, как представители государства, должны думать о роли государства и защите его интересов. Важна готовность вместе работать по предотвращению использования допинга в спорте".

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, в него входят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Цель объединения - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, оно носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон. В 2020 году председательство в БРИКС перешло к России.

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Матыцин, Олег Васильевич
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