Матыцин: страны БРИКС должны вместе противостоять негативным явлениям в спорте

"Самое главное - мы должны вместе противостоять всем негативным явлениям, существующим в мире спорта, связанным с применением допинга, непрофессиональным отношением к проведению соревнований, неучетом интересов спортсменов, - сказал Матыцин. - Это очень важно, когда руководители спорта стран делают совместные заявления и выражают не только формальную позицию противостоять допингу, но и определяют механизм этого противостояния. Очень важно иметь коллективный механизм защиты интересов наших спортсменов, есть разные организации, Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, ЮНЕСКО, и мы, как представители государства, должны думать о роли государства и защите его интересов. Важна готовность вместе работать по предотвращению использования допинга в спорте".

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, в него входят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Цель объединения - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, оно носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон. В 2020 году председательство в БРИКС перешло к России.