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КХЛ

Организаторы Кубка мэра Москвы по хоккею будут продавать по 1 350 билетов в день

Турнир пройдет с 27 по 29 августа на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Организаторы Кубка мэра по хоккею будут продавать зрителям на матчи турнира по 1 350 билетов за каждый игровой день. Об этом на онлайн-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов.

Предсезонный турнир Кубок мэра Москвы пройдет с 27 по 29 августа на "ЦСКА-Арене". На матчах сможет присутствовать не более 25% зрителей от общего числа мест на нижних трибунах.

"В продаже у нас 1 350 билетов на каждый день, будут также приглашения от Федерации хоккея Москвы к хоккейным школам. На сегодня продано около 1 тыс. билетов. Около 30% билетов приобретается в кассах дворца в день игры", - сказал Смирнов.

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