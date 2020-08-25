Ближайшие спортивные игры стран БРИКС могут пройти осенью 2021 года

Встреча министров спорта стран БРИКС прошла во вторник, мероприятие состоялось в онлайн-формате. Спортивные игры стран БРИКС были запланированы на период с 20 по 28 июня в Челябинске. Из-за пандемии коронавируса соревнования были сначала перенесены на 12-20 сентября, а впоследствии отменены.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спортивные игры стран БРИКС могут быть проведены осенью 2021 года. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин после встречи министров спорта стран объединения.

"Формат Игр еще может быть дискуссионным, но, на наш взгляд, это не должны быть игры, направленные на участие высококвалифицированных спортсменов, - сообщил Матыцин. - Основная задача - обмен спортивным опытом, направление на эти игры молодежных команд. Что касается дат проведения, то все зависит от международного календаря. Пока есть Олимпийские игры в календаре 2021 года, то, скорее всего, спортивные игры стран БРИКС пройдут во второй половине года, осенью, как это было запланировано в нынешнем году".

Игры должны были стать масштабным мероприятием с участием 586 спортсменов из пяти стран, 117 международных судей, 70 делегатов и приглашенных гостей.

БРИКС (BRICS) - неформальное межгосударственное объединение, в него входят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Цель объединения - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, оно носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон. В 2020 году председательство в БРИКС перешло к России.