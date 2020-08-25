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КХЛ

ХК ЦСКА не планирует торжественно отмечать награждение золотыми медалями чемпионата России

Награждение состоится, скорее всего, кулуарно

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб ЦСКА не собирается проводить торжественное мероприятие по случаю награждения команды золотыми медалями чемпионата России по итогам сезона-2019/20. Об этом на онлайн-конференции в ТАСС рассказал спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин.

Сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги не был доигран из-за пандемии коронавируса. Федерация хоккея России приняла решение наградить ЦСКА золотыми медалями, учитывая победу армейцев в регулярном чемпионате лиги.

"Не думаю, что это будет какой-то праздник. Награждение состоится, скорее всего, кулуарно. Пройдет скромное мероприятие, никакого обширного празднования в планах нет", - сказал Гарифуллин.

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