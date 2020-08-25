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КХЛ

Генменеджер московского ХК "Динамо": перед клубом стоит задача выиграть Кубок Гагарина

По словам Виктора Меркулова, задача минимум - выйти в финал

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Перед московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" стоит цель выиграть Кубок Гагарина в предстоящем сезоне. Об этом на онлайн-конференции в ТАСС рассказал генеральный менеджер "Динамо" Виктор Меркулов.

Чемпионат КХЛ в прошлом сезоне не был доигран из-за пандемии коронавируса. "Динамо" было награждено бронзовыми медалями чемпионата России.

"Задача довольно простая и архисложная - победа в Кубке Гагарина. Задача минимум - выйти в финал", - сказал Меркулов.

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